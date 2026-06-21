Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για τη σοβαρή υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης πέραν των δύο κιλών, οπιούχων ναρκωτικών, στη Λεμεσό.

Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση ακόμα δύο νεαροί, 21 και 23 ετών.

Ο τρίτος ύποπτος, 22 ετών, συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Κατά τους απαραίτητους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτο επανασυνελήφθη και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

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