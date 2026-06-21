Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών την περασμένη Τετάρτη, ο David Hunter, Βρετανός υπήκοος οποίος είχε κριθεί ένοχος το 2023 για τη δολοφονία της συζύγου του Τζάνις, 74 ετών, στο σπίτι τους στην Τρεμιθούσα, το Δεκέμβριο του 2021.

Η Τζάνις έπασχε από τελικό στάδιο καρκίνου του αίματος και, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη, «τον παρακαλούσε επί εβδομάδες» να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ο 78χροος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με μειωμένη ευθύνη.

Η 53χρονη κόρη του, επιβεβαίωσε στην Daily Mail, ότι ο πατέρας της πέθανε την περασμένη Τετάρτη σε νοσοκομείο στην Κύπρο.

Η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει επιδείνωση μετά την αποφυλάκισή του το 2023.

Ο Hunter, είχε παραμείνει στην Κύπρο μετά την αποφυλάκισή του, ώστε να βρίσκεται κοντά στον τάφο της συζύγου του.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 52 χρόνια και είχε μετακομίσει στην Κύπρο το 2002 για τη συνταξιοδότησή του.