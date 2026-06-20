Η Αστυνομία, δέχεται καταγγελίες για ψευδή μηνύματα τα οποία αποστέλλονται τόσο μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων, τα οποία καλούν τον παραλήπτη να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, με σκοπό την πληρωμή δήθεν τροχαίων παραβάσεων.

Σκοπός τους είναι η εξαπάτηση και η απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, η Δύναμη δεν επικοινωνεί με το κοινό με αυτόν τον τρόπο.

Προτρέπει τους πολίτες να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να μην δίνουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.