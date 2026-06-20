Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ιδιωτικό όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή κατοικίας στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, στην επαρχία Λευκωσίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 01:38 σε κλήση για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα στην Κοκκινοτριμιθιά.

Από τη φωτιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ για την κατάσβεσή της τα μέλη της Πυροσβεστικής έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα πληρώματα να θέτουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέπουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους ή την κατοικία.

Όπως αναφέρεται, τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αναφέρει ότι θα ακολουθήσει διερεύνηση για το περιστατικό.



*Φωτογραφία αρχείου

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