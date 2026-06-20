Πυρκαγιά στις 23:31 τη νύχτα της Παρασκευής σε ιδιωτικό όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στον Δήμο Τσερίου, στη Λευκωσία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές τόσο στο όχημα όσο και σε τμήματα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 23:31 σε κλήση για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας.

Από τη φωτιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι πυκνοί καπνοί και η υψηλή θερμότητα προκάλεσαν φθορές στη βαφή της πολυκατοικίας, σε κομπρεσόρους κλιματιστικών, καθώς και στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί περαιτέρω.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.



*Φωτογραφία αρχείου



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