Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε υπνοδωμάτιο οικίας στη Λακατάμια, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε στις 15:01 τη Παρασκευή σε κλήση για πυρκαγιά σε υπνοδωμάτιο στον πρώτο όροφο διώροφης κατοικίας στη Λακατάμια, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ο ένοικος της οικίας κατάφερε να εξέλθει εγκαίρως από το κτίριο πριν η φωτιά επεκταθεί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως αναφέρεται, από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική συσκευή σιδερώματος που είχε παραμείνει σε λειτουργία πάνω σε ύφασμα.



*Φωτογραφία αρχείου



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