Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, σήμερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό

Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ αργότερα πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις, το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.