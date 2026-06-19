Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δημόσιου λεωφορείου και αρκετών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026, στη Λεμεσό, με βίντεο από κάμερα οχήματος να καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Ύψωνα – Κάτω Πολεμιδιών, κοντά στην είσοδο κυκλικού κόμβου, όπου τα οχήματα φαίνεται να ήταν ακινητοποιημένα λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύθηκε από το RoadReportCY, το δημόσιο λεωφορείο φαίνεται να κινείται ξαφνικά προς τα εμπρός ενώ η κυκλοφορία μπροστά του ήταν σταματημένη, προσκρούοντας σε διαδοχικά οχήματα. Το λεωφορείο συνέχισε να κινείται για μικρή απόσταση, παρασύροντας και προκαλώντας ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα, πριν ακινητοποιηθεί πλήρως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Όπως θα δείτε και στο πιο κάτω βίντεο διακρίνονται πολλαπλά οχήματα να υφίστανται ζημιές κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι το περιστατικό εξελίχθηκε ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση.

«Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά και απρόσμενα. Δεν πιστεύω ότι ο οδηγός του λεωφορείου το έκανε εσκεμμένα. Ήταν παράξενο, γιατί το λεωφορείο συνέχισε να κινείται και να χτυπά διαδοχικά αυτοκίνητα. Κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το συμβάν από την Αστυνομία



Δείτε βίντεο από το συμβάν:







Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Τροχαίο στη Λεμεσό μεταξύ δύο οχημάτων - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες





