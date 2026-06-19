Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το RoadReportCY, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα, με το ένα να υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Να σημειωθεί ότι στο σημέιο μετέβη ασθενοφόρο, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία δύο άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

«Ήταν μια μεγάλη σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές», δήλωσε χαρακτηριστικά οδηγός.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι ένα από τα δύο οχήματα ενδέχεται να εισήλθε στην πορεία του άλλου λίγο πριν από τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από την Αστυνομία.

Οι έρευνες για τα αίτια του τροχαίου βρίσκονται σε εξέλιξη.



Δείτε βίντεο από το RoadReportCY:







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