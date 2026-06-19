Σε κινητοποίηση τέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι αστυνομικές αρχές στη Λάρνακα, ύστερα από πληροφορίες για ύποπτες κινήσεις δύο κουκουλοφόρων έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Κίτι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 14:00 δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε σαλούν όχημα αφίχθηκαν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα και στάθμευσαν στην περιοχή.

Οι δύο άνδρες εξήλθαν από το όχημα έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας τσάντες αθλητικού τύπου.

Όπως ανέφερε ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, οι ύποπτοι κατευθύνθηκαν προς την είσοδο της τράπεζας, ωστόσο, δεν κατάφεραν να εισέλθουν, καθώς η πόρτα δεν άνοιξε λόγω του ελεγχόμενου συστήματος πρόσβασης που διαθέτει το υποκατάστημα.

«Μετά από πάροδο μερικών δευτερολέπτων επιβιβάστηκαν στο όχημα με το οποίο αφίχθηκαν και αναχώρησαν», δήλωσε ο κ. Χαραλάμπους, προσθέτοντας ότι αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου, του ΤΑΕ Λάρνακας και περιπολικά της Δύναμης, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για σκοπούς εξετάσεων και συλλογής τεκμηρίων.

Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας διευκρίνισε ότι από το περιστατικό «κανένα πρόσωπο δεν κινδύνευσε και καμία περιουσία δεν αποξενώθηκε», σημειώνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο υπόπτων.

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*Φωτογραφία από ΑΙ