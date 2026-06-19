Δύο άτομα ανέκρινε και αποδέσμευσε η Αστυνομία σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση συμπλοκής στην Αγία Νάπα τα ξημερώματα της 17ης Ιουνίου, μετά από βίντεο στα ΜΚΔ που περιήλθε στην αντίληψή της.

Σε ενημέρωση από την Αστυνομία «σχετικά με βίντεο το οποίο αναρτήθηκε χθες 18 Ιουνίου 2026 σε πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αφορά συμπλοκή στην Αγία Νάπα, πληροφορείστε ότι έχουν εντοπιστεί από την Αστυνομία δύο από τα πρόσωπα που φαίνονται να ενέχονται».

Πρόκειται για άνδρες 19 και 21 ετών, Βρετανούς τουρίστες, οι οποίοι ανακρίθηκαν και εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συμπλοκής, σημειώνεται. «Οι ύποπτοι κλήθηκαν ανακρίθηκαν και αποδεσμεύτηκαν», αναφέρεται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται για εντοπισμό και των υπολοίπων που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επεισόδιο.

Η διερεύνηση έγινε αυτεπαγγελτα στην βαση του βίντεο που ήρθε στην αντίληψη της Αστυνομίας, καταλήγει η Αστυνομία.

Δείτε το βίντεο από τη σελίδα The Cypriot Way:

Καρέ καρέ η άγρια συμπλοκή στην Αγία Νάπα – Συνελήφθησαν δύο Βρετανοί pic.twitter.com/VuRMsMxpXI — Sigmalive (@Sigmalivecom) June 19, 2026

Διαβάστε επίσης: Επιζών της τραγωδίας στη Σολέα: «Θα πεθάνουμε, ήταν τα τελευταία του λόγια...»