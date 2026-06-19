Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.



Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικολί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.



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