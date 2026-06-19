Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε ισχύ αλλαγές για την οδήγηση με άδεια οδήγησης μαθητευόμενου, για όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών η οδήγηση σε δρόμο ή δημόσιο χώρο θα επιτρέπεται μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης, υπό την επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο όχημα της ίδιας κατηγορίας.

Επίσης θα επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας.

Ακόμη θα επιτρέπεται στο πλαίσιο εντεταλμένης οδήγησης εκπαιδευτικού οχήματος της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής ή της Εθνικής Φρουράς.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο Ν. 94(I)/2001, ενώ ο απαιτούμενος προστατευτικός εξοπλισμός καθορίζεται στο άρθρο 16 του Νόμου.

Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου 2026, η άδεια οδήγησης μαθητευόμενου για όλα τα οχήματα ισχύει για χρονική περίοδο δύο ετών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους κατόχους άδειας οδήγησης μαθητευόμενου που επιθυμούν να αποκτήσουν κανονική άδεια οδήγησης να διευθετήσουν έγκαιρα την εξέτασής τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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