Συντρέχουσες ποινές φυλάκισης τεσσάρων και τριών χρόνων επέβαλε, την Πέμπτη, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, σε 44χρονο προπονητή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε κατηγορίες που αντιμετώπιζε για σεξουαλικής φύσεως αδικήματα σε βάρος δυο ανήλικων, 16 και 17 χρόνων.

Συγκεκριμένα, ο 44χρονος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν παραδοχής του, σε δυο κατηγορίες απόκτησης πρόσβασης υλικού σεξουαλικής κακοποίηση παιδιού, σε δυο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και μια κατηγορία άγρας παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κακουργιοδικείου, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου - Απριλίου 2025, και τον Ιούνιο του 2025, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με τον 44χρονο να αποκτά πρόσβαση σε φωτογραφίες και βίντεο, που ζήτησε να του αποσταλούν, έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ ο κατηγορούμενος απέστειλε φωτογραφίες και βίντεο στα οποία επιδιδόταν σε σεξουαλικές πράξεις. Ο 44χρονος παραδέχθηκε, επίσης, ότι πρότεινε σε έναν εκ των δυο ανήλικων να τον συναντήσει με σκοπό να έρθουν σε σεξουαλική επαφή έναντι χρηματικής αμοιβής 150 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, προστίθεται, αντιμετώπιζε αρχικά και άλλες κατηγορίες, η ποινική δίωξη των οποίων διακόπηκε μετά την παραδοχή του στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Αρχικά ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και προέβη σε παραδοχή με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και αφού ακούστηκαν επτά μάρτυρες κατηγορίας, συνεχίζει το Κακουργιοδικείο, το οποίο επεσήμανε τη σοβαρότητα των αδικημάτων.

Υπέδειξε επίσης πως, όπως προκύπτει από τη σχετική νομολογία, σε υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων, οι ποινές που επιβάλλονται πρέπει να είναι αυστηρές και αποτρεπτικές, ενώ διαπίστωσε ότι, τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βρίσκονται σε έξαρση παρά τις αυστηρές ποινές που επιβάλλονται.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 4 ετών στις κατηγορίες της απόκτησης πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας και άγρας παιδιών και 3 ετών στις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Εκδόθηκε, επίσης διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο, για τρία χρόνια από την αποφυλάκιση του, να προσφέρει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε παιδιά, να απασχολείται σε χώρους που βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά και να διαμένει σε χώρο ο οποίος γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά.

Περαιτέρω, ο 44χρονος παραπέμφθηκε στην Αρχή Εποπτείας κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής του και για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την αποφυλάκιση του.

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Πηγή: ΚΥΠΕ