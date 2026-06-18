Σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε προπονητής ομάδας, που ζητούσε από ανήλικους ποδοσφαιριστές, γυμνές φωτογραφίες με αντάλλαγμα χρήματα.

Ο 44χρονος δήλωσε παραδοχή στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, άγρας παιδιού και απόκτησης πρόσβασης σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Εκδόθηκε επίσης, διάταγμα απαγόρευσης προσφοράς υπηρεσιών σε παιδιά, ή εργοδότησης σε χώρους με παιδιά, για τρία έτη μετά την αποφυλάκιση του.

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