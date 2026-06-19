Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου η τελετή λήξης του Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026, κατά την οποία αποδόθηκαν τιμές και βραβεύσεις σε Δόκιμες και Δόκιμους Αστυνομικούς και σε άλλα μέλη της Αστυνομίας, που παρακολούθησαν και αρίστευσαν σε προγράμματα εκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και στους δύο πρωτεύσαντες αστυνομικούς που συμμετείχαν στον θεσμοθετημένο διαγωνισμό Επαμειβόμενου Κυπέλλου Αστυνομίας.

Στην τελετή λήξης του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 παρέστησαν, ο κ. Κώστας Φυτιρής, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, Αρχηγός Αστυνομίας, καθώς και μέλη της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, σήμερα βραβεύτηκαν τα μέλη της Αστυνομίας που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση στον Διαγωνισμό Επαμειβόμενου Κυπέλλου Αστυνομίας 2026, οι Δόκιμες και Δόκιμοι Αστυνομικοί που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση σε έξι Σειρές Εκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026, τα μέλη της Αστυνομίας που έλαβαν την 1η και 2η θέση στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.), ενώ επιδόθηκε σε Δόκιμο Αστυνομικό που κατέλαβε την 1η θέση, το Βραβείο εις μνήμη του αείμνηστου Θωμά Ευθυμίου, Αστυνόμου Α΄, ο οποίος απεβίωσε το 2016.

Ο κ. Κώστας Φυτιρής, κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε, «η Αστυνομία Κύπρου χρειάζεται στελέχη με γνώσεις, χαρακτήρα, κρίση και διάθεση να γίνονται συνεχώς καλύτεροι, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, η εγκληματικότητα αλλάζει, οι μέθοδοι των παρανόμων εξελίσσονται και η τεχνολογία δημιουργεί νέες προκλήσεις».

«Εσείς, που βραβεύεστε σήμερα, αποτελείτε έναν πολύτιμο πυρήνα μέσα στην Αστυνομία, έναν πυρήνα γνώσης, ήθους και επαγγελματισμού, πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια για μια ακόμη πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική Αστυνομία», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, απευθυνόμενος προς τα μέλη της Αστυνομίας.

Ο κ. Θεμιστός Αρνατούτης, αφού εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα βραβευθέντα μέλη της Αστυνομίας, ανέφερε ότι, «η διάκριση σας αποτελεί αναγνώριση της επιμέλειας, της προσήλωσης και της συνέπειας που επιδείξατε κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας στην Αστυνομική Ακαδημία και συνιστά παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα μέλη του Αστυνομικού Σώματος».

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, εξέφρασε επίσης, ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση και το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, για το σημαντικό έργο που επιτελούν, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση άρτια καταρτισμένου και ικανού ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Αστυνομίας.

Τέλος, ο κ. Ανδρέας Αγγελίδης, κατά τον δικό του χαιρετισμό, ανέφερε «Σήμερα ολοκληρώνεται ένα ακαδημαϊκό έτος γεμάτο προσπάθεια, γνώση και πρόοδο. Μια χρονιά κατά την οποία η Αστυνομική Ακαδημία συνέχισε να υπηρετεί με συνέπεια την αποστολή της, να προετοιμάζει επαγγελματίες αστυνομικούς με γνώση, δεξιότητες, αίσθημα ευθύνης, αλλά και ήθος. Προτεραιότητες μας η πειθαρχία, η εμπέδωση της συνέπειας στην εκτέλεση του καθήκοντος και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης».

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