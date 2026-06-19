Καταζητείται ο RAZ MOHAMMAD, 32 ετών από το Αφγανιστάν, για μη παρουσίαση του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου, το οποίο συνεδρίασε χθες 18/6/2026.

Ο 32χρονος κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με την ΥΚΑΝ Πάφου στο τηλέφωνο 26806064, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

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