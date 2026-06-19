Η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση που προβλέπει την εγκατάσταση υποδομής για συστήματα αλκοτέστ στα οχήματα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», με τον μηχανολόγο αυτοκινήτων και πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων, Δρ. Ανδρέα Τζίρκαλλη, να αναλύει τις αλλαγές που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2026.

Όπως εξήγησε, τα οχήματα που θα εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για τη σύνδεση συστήματος αλκοτέστ, ενώ η εφαρμογή και η αξιοποίηση της συγκεκριμένης πρόνοιας θα επαφίεται στα κράτη μέλη. Πρόκειται για ένα σύστημα συνδεδεμένο με το όχημα, το οποίο απαιτεί από τον οδηγό να υποβληθεί σε αλκοτέστ πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Εφόσον η μέτρηση βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, το όχημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Ο Δρ. Τζίρκαλλης επεσήμανε ότι στην Κύπρο ισχύουν διαφορετικά όρια αλκοόλης ανάλογα με την κατηγορία του οδηγού και σημείωσε ότι οι κατασκευαστές ή οι αντιπροσωπείες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα συστήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η τεχνολογία στον τομέα της αυτοκίνησης εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση πιθανών προσπαθειών παράκαμψης του συστήματος από τους οδηγούς.

Αναφερόμενος στη διεθνή εμπειρία, σημείωσε ότι επαγγελματικές εταιρείες στο εξωτερικό εφαρμόζουν εδώ και χρόνια παρόμοια μέτρα, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για το κατά πόσο η εφαρμογή θα περιοριστεί σε επαγγελματίες οδηγούς ή θα επεκταθεί στο σύνολο των οδηγών ανήκει στις αρμόδιες αρχές.

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων διαδραματίζει η καλλιέργεια οδικής συνείδησης από νεαρή ηλικία. Όπως ανέφερε, τα παιδιά πρέπει να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τους κινδύνους που συνεπάγεται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με το νέο μέτρο να έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την οδική ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά τις ποινές για τους παραβάτες, ο Δρ. Τζίρκαλλης τόνισε ότι λειτουργούν αποτρεπτικά, ωστόσο εκτίμησε πως σε περιπτώσεις επανειλημμένων παραβάσεων θα πρέπει να προβλέπεται στέρηση της άδειας οδήγησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λεγόμενη «σχολή παραβατών», η οποία συζητείται εδώ και χρόνια και αναμένεται να εφαρμοστεί με στόχο να βοηθήσει τους παραβάτες να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους η συμπεριφορά τους συνιστά κίνδυνο για τους ίδιους και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και κάτι: