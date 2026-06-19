Σε νέα δοκιμασία μπήκε λίγη ώρα μετά την έναρξή της η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, καθώς σειρήνες για ύποπτη διείσδυση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τον Λίβανο ήχησαν στην κοινότητα Ζαρίτ, στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο. Ο IDF ανέφερε αρχικά ότι εξετάζουν τις λεπτομέρειες του περιστατικού, ενώ αμερικανικές πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος Axios έκαναν λόγο για συνέχιση συγκρούσεων ακόμη και μετά την ώρα κατά την οποία η εκεχειρία υποτίθεται ότι είχε τεθεί σε ισχύ.

Η νέα κατάπαυση του πυρός άρχισε στις 16:00 τοπική ώρα, ύστερα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, με ρόλο και του Ιράν στις επαφές με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Reuters, Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν τη συμφωνία, με την ισραηλινή πλευρά να διαμηνύει ότι «αν η Χεζμπολάχ δεν επιτεθεί, δεν πρόκειται για ώρα πολέμου», αλλά ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο.

Η εκεχειρία στον Λίβανο συνδέεται με το αμερικανο-ιρανικό μνημόνιο για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, το οποίο περιλαμβάνει και το λιβανικό μέτωπο. Η Τεχεράνη είχε καταστήσει σαφές ότι οι επαφές με την Ουάσινγκτον δεν μπορούσαν να συνεχιστούν χωρίς συνολική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ενώ οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκαν μετά τη νέα κλιμάκωση.

Η ένταση είχε προηγουμένως κορυφωθεί με ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο και την Μπεκάα. Το Ισραήλ ανέφερε ότι έπληξε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ ως απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας και στον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών του. Ο ισραηλινός στρατός ξεκαθαρίζει ότι διατηρεί πλήρη ελευθερία δράσης απέναντι σε κάθε απειλή στον νότιο Λίβανο, γεγονός που αφήνει την εκεχειρία εξαιρετικά εύθραυστη από την πρώτη κιόλας ώρα εφαρμογής της.

Το απόγευμα της Παρασκευής, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στα περσικά στην πλατφόρμα Χ, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι δεν σταμάτησε ποτέ να παραβιάζει την εκεχειρία και να πλήττει Ισραηλινούς αμάχους. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η τρομοκρατική οργάνωση επιτίθεται με drones, ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους, υποχρεώνοντας οικογένειες να τρέχουν στα καταφύγια και ολόκληρες κοινότητες να ζουν υπό μόνιμη απειλή. «Καμία χώρα δεν θα επέτρεπε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», λέει το Ισραηλινό ΥΠΕΞ.





Despite the supposed ceasefire announced by U.S. officials, Israel kept bombing Lebanon. pic.twitter.com/5QZPJdjxkA — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026





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Πηγή: ΚΥΠΕ