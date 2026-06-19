Το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που ξεκίνησε στις 16:00 σήμερα το απόγευμα δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, μετά την απότομη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο.

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ τόνισαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει την εκεχειρία.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Κατανοούμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε εκεχειρία», τόνισε η πηγή.

Senior U.S. official to Reuters:



Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire at 4 p.m. local time on Friday. — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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