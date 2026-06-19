Από σκασμένο ελαστικό φορτηγού φαίνεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας (Α2), στην περιοχή Μάλος, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αραδίππου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10:45 π.μ. σε πρανές του δρόμου και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:30 π.μ., χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Από την πυρκαγιά κάηκε έκταση περίπου τριών δεκαρίων με δέντρα και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ μέλη του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Παράλληλα, η Αστυνομία συνέδραμε με δύο μέλη της, τα οποία ανέλαβαν τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης στον υπεραστικό δρόμο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σκασμένο ελαστικό φορτηγού, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε την αιτία ανάφλεξης της βλάστησης στο σημείο.