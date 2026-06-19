Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, όπου δύο γυναίκες σομαλικής καταγωγής έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο Διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Γιώργος Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Ερωτηθείς για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών, ο Διοικητής του ΚΣΕΔ ξεκαθάρισε πως «τα αίτια του θανάτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ανακριτικού έργου», υποδεικνύοντας ότι το ζήτημα διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως εξήγησε, στις 19:30 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», μετά από πληροφορία ότι δύο γυναίκες σομαλικής καταγωγής βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, σκάφος της ομάδας ναυαγοσωστών του Αεροδρομίου Λάρνακας, σκάφος του Ναυαγοσωστικού Ομίλου Λάρνακας, καθώς και δύο ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ώρα του περιστατικού, σημείωσε ότι ήταν ήδη αργά και δεν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη, καθώς οι ναυαγοσώστες είχαν αποχωρήσει με τη λήξη του ωραρίου τους, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή λειτουργεί πύργος ναυαγοσωστών. Όπως είπε, πολλές φορές οι πολίτες υποεκτιμούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η θάλασσα, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Παρά την άμεση ανταπόκριση του ΚΣΕΔ και τη μεγάλη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων δεν απέτρεψαν το μοιραίο, με τις δύο γυναίκες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο Διοικητής του ΚΣΕΔ επεσήμανε ακόμη ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς, παρότι κοντά στην ακτή τα νερά είναι ρηχά, το βάθος αυξάνεται απότομα και επικρατούν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, γεγονός που μπορεί να αιφνιδιάσει ακόμη και έμπειρους λουόμενους.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή όταν επιλέγει να εισέλθει στη θάλασσα εκτός των ωρών που υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι δεν πρέπει ποτέ να υποεκτιμώνται.

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