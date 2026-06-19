Σοβαρές ανησυχίες για τις παράνομες παρεμβάσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα και τις πιθανές συνέπειές τους για την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών εξέφρασαν η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Γιώργος Κυριάκου, με αφορμή τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικία στη Λάρνακα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή επιθεωρητές εγκαταστάσεων της ΑΗΚ και λειτουργοί της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας μετέβησαν στη σκηνή για να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο υποστατικό διέθετε φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο είχε επιθεωρηθεί από την ΑΗΚ το 2022 και κατείχε πιστοποιητικό καταλληλότητας για σύστημα ισχύος 6 κιλοβάτ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, «φαίνεται ότι υπήρχαν παράνομα εγκαταστημένες δύο μπαταρίες και ένας επιπρόσθετος μετατροπέας».

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Η εκπρόσωπος της ΑΗΚ τόνισε ότι κάθε εγκατάσταση ή προσθήκη σε φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, με υποβολή αίτησης, έλεγχο από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τελική επιθεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Όταν γίνονται παράνομες προσθήκες ή νέες εγκαταστάσεις χωρίς να ενημερώνονται οι επιθεωρητές εγκαταστάσεων και χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχουν γίνει όλα ορθά και με ασφάλεια, δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Παπαδοπούλου έκανε λόγο για αυξημένο αριθμό παρανομιών στον τομέα των φωτοβολταϊκών, σημειώνοντας ότι από την 1η Ιουνίου ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ έχει ξεκινήσει παγκύπρια εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων και προσθηκών.

Όπως υπογράμμισε, οι παρατυπίες αυτές «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων που κατοικούν ή εργάζονται στα υποστατικά, αλλά και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Γιώργος Κυριάκου, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα των παράνομων εγκαταστάσεων μπαταριών αποτελεί ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και καιρό τον κλάδο.

«Σχεδόν όλοι που βάζουν μπαταρίες μέσα στα σπίτια τους δεν καλούν την Ηλεκτρική για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πολλοί αποφεύγουν τη διαδικασία επειδή η συμμόρφωση με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές αυξάνει το κόστος της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αρκετές περιπτώσεις οι εργασίες πραγματοποιούνται από άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση ή δεν ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους.

Ο κ. Κυριάκου έθεσε παράλληλα θέμα αυστηροποίησης των κανόνων για την τοποθέτηση μπαταριών, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ενοίκους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα χαρακτηριστικά των μπαταριών λιθίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολες φωτιές στη διαχείριση.

«Οι μπαταρίες δεν σβήνουν. Μέσα στο νερό να τις βάλεις, θα συνεχίζουν να παίρνουν φωτιά», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και το ΕΤΕΚ να καθορίσουν σαφείς και απαράβατους κανόνες για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων.