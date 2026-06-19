Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού να συνεχιστεί η λειτουργία του ζωολογικού κήπου αποτελεί μια βαθιά απογοητευτική εξέλιξη και μια οπισθοδρόμηση που παραπέμπει σε αντιλήψεις των δεκαετιών του 1950 και του 1970, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Σε ανακοίνωση του, το κόμμα εκφράζει την άποψη πως η απόφαση που λήφθηκε «αγνοεί τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις για την ευημερία των ζώων, τις ηθικές αρχές της εποχής μας και τη διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική απαίτηση για τερματισμό της αιχμαλωσίας τους για σκοπούς ψυχαγωγίας».

Μεταξύ άλλων, το κόμμα εκφράζει τη λύπη του, καθώς, όπως αναφέρει, «κατά τη διάρκεια της συζήτησης κυριάρχησαν επιχειρήματα που αφορούσαν αποκλειστικά το ιστορικό του ζωολογικού κήπου, τη συναισθηματική σύνδεση προηγούμενων γενεών με τον χώρο και τη διατήρησή του ως μέρος της ιστορίας της πόλης». «Η ιστορία, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη διαιώνιση μιας πρακτικής που πλέον θεωρείται ξεπερασμένη σε ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο», συμπληρώνει. Καλεί το Δήμο Λεμεσού να παρουσιάσει με πλήρη διαφάνεια τα επόμενα βήματα, ενώ δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη που αφορά την ευημερία των ζώων και τη μελλοντική πορεία του χώρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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