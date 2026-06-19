Πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη για τον ζωολογικό κήπο της πόλης και το ζήτημα δεν πρέπει να μας διχάσει, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απορρίψει την πρόταση του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ), για μετατροπή του σε κέντρο βιοποικιλότητας και αστικού περιβάλλοντος.

Κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόταση του ΚΥΚΠΕΕ, που ουσιαστικά προνοούσε κατάργηση του ζωολογικού κήπου, απορρίφθηκε με 14 δημοτικού συμβούλους να τάσσονται εναντίον και 10 υπέρ.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρμεύτης, είναι γνωστή η σημασία του ζωολογικού κήπου για τους Λεμεσιανούς, καθώς για δεκαετίες υπήρξε ένα ιστορικό σημείο αναφοράς της πόλης και συνδέθηκε με παιδικές μνήμες, οικογενειακές επισκέψεις και μια άλλη εποχή, κατά την οποίαν οι ζωολογικοί κήποι είχαν διαφορετικό ρόλο στην κοινωνία.

Μετά την απόρριψη της πρότασης του ΚΥΚΠΕΕ, υπέδειξε, ο διάλογος θα συνεχιστεί σε μια προσπάθεια να συγκεραστούν οι διαφορετικές απόψεις που παρουσιάστηκαν και να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής, γιατί «ο ζωολογικός κήπος της πόλης δεν είναι κάτι που πρέπει να μας διχάσει».

Υπάρχουν, συνέχισε, εύλογες ανησυχίες για την ευημερία των ζώων, για το θέμα της ανάπλασης και της μετεξέλιξης του κήπου, της καλύτερης αξιοποίησης του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών, αλλά και της εναρμόνισης με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.

«Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με ανοικτό πνεύμα για να ακούσουμε και να συνθέσουμε απόψεις», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ