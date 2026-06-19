Η πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει το έργο της Αστυνομίας Κύπρου, γνωρίζοντας ότι τα μέλη της βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες, με αυξημένες απαιτήσεις και μεγάλη πίεση, είπε σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής στην τελετή λήξης του ακαδημαϊκού έτους 2025 – 2026, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Γνωρίζουμε, είπε συνεχίζοντας ότι η ποιότητα της αστυνόμευσης συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των μελών της, γι’ αυτό και η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η καλλιέργεια σωστής επαγγελματικής κουλτούρας αποτελούν σταθερές προτεραιότητες.

«Θέλουμε μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική και ανθρώπινη, που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Να λειτουργεί με σχέδιο, γνώση, πειθαρχία και σεβασμό», τόνισε.

Αναφερόμενος στην τελετή, κατά την οποία βραβεύτηκαν μέλη της Αστυνομίας που κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση στον Διαγωνισμό Επαμειβόμενου Κυπέλλου της Αστυνομίας για το 2026 και μέλη που διακρίθηκαν στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων, καθώς και τις Δόκιμες και τους Δόκιμους Αστυνομικούς που πρώτευσαν στις Σειρές Εκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Έτους 2025 – 2026, ο κ. Φυτιρής είπε ότι αυτή είναι αφιερωμένη στην προσπάθεια, στην πρόοδο και στην αναγνώριση εκείνων που ξεχώρισαν και ότι πίσω από κάθε βράβευση υπάρχει μια διαδρομή κόπου, επιμονής, πειθαρχίας, μελέτης και συνέπειας, γι’ αυτό και τίποτε από όσα αναγνωρίζονται σήμερα δεν είναι τυχαίο.

Σε ένα Σώμα όπως η Αστυνομία, «μια διάκριση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο που βραβεύεται, αλλά έχει ευρύτερη σημασία, γιατί λειτουργεί ως παράδειγμα για τους συναδέλφους, καλλιεργεί την ευγενή άμιλλα και υπενθυμίζει ότι η σοβαρή δουλειά, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός πρέπει να αναγνωρίζονται», πρόσθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

«Η Αστυνομία Κύπρου χρειάζεται στελέχη με γνώσεις, χαρακτήρα, κρίση και διάθεση να γίνονται συνεχώς καλύτεροι, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, η εγκληματικότητα αλλάζει, οι μέθοδοι των παρανόμων εξελίσσονται και η τεχνολογία δημιουργεί νέες προκλήσεις. Η κοινωνία ζητά περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτόχρονα ζητά και περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη διαφάνεια και πιο ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με την Αστυνομία», τόνισε ο κ. Φυτιρής.

Σε χαιρετισμό του ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, είπε ότι σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, η γνώση, η εξειδίκευση και η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής μας.

«Μέσα από το έργο της Αστυνομικής Ακαδημίας, τα μέλη της Αστυνομίας αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκρίνονται με επάρκεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αστυνόμευσης», σημείωσε.

Συνεχάρη όλα βραβευθέντα μέλη της Αστυνομίας λέγοντας ότι η «διάκρισή σας αποτελεί αναγνώριση της επιμέλειας, της προσήλωσης και της συνέπειας που επιδείξατε κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας στην Αστυνομική Ακαδημία και συνιστά παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα μέλη του Αστυνομικού Σώματος».

Εξέφρασε ακόμα τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση και το Προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας για το σημαντικό έργο που επιτελούν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση άρτια καταρτισμένου και ικανού ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Αστυνομίας για την αποτελεσματική εκπλήρωση της υψηλής αποστολής της.

Ο Ανδρέας Αγγελίδης, Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας στον χαιρετισμό του ανάφερε ότι, η εκπαίδευση είναι αυτή που μετατρέπει τη γνώση σε ικανότητα, την ικανότητα σε αυτοπεποίθηση και την αυτοπεποίθηση σε αποτελεσματική ηγεσία και ότι αυτό ακριβώς υπηρετεί η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

«Η σημερινή μέρα αποτελεί μια σημαντική στιγμή αναγνώρισης της προσπάθειας της αφοσίωσης και της αριστείας. Ταυτόχρονα, αποτελεί ευκαιρία να αναλογιστούμε το έργο που επιτελείται στην Αστυνομική Ακαδημία και τη συμβολή του στην ενίσχυση της αποστολής της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις δραστηριότητες και δράσεις κατά το ακαδημαϊκό έτους 2025 - 2026 ο κ. Αγγελίδης είπε ότι πραγματοποιήθηκαν 107 εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν 3572 μέλη, 692 μέλη άλλων υπηρεσιών εκτός Αστυνομίας, παρακολούθησαν διάφορες εκπαιδεύσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και 92 μέλη συμμετείχαν σε 74 εκπαιδεύσεις εξωτερικού στο πλαίσιο συνεργασίας με διάφορους οργανισμούς.

Ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε ακόμα στην αναβάθμιση της υφιστάμενης εκπαίδευσης λέγοντας ότι αυξήθηκαν οι επισκέψεις στα διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται στην Αστυνομική Ακαδημία, σημειώνοντας ότι η Αστυνομική Ακαδημία προχωρεί τάχιστα σ’ ένα ολοκληρωτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και καταλήγοντας συνεχάρη τους βραβεύσαντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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