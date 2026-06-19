Με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων να έχει πλέον συγκροτηθεί και τη στελέχωση των κοινοβουλευτικών επιτροπών να έχει ολοκληρωθεί, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στα μεγάλα νομοθετήματα και στις μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Στο πλαίσιο της κατανομής των προεδριών, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξασφάλισαν από πέντε προεδρίες επιτροπών, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ έλαβαν από τρεις. Συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ αναλαμβάνει τις Επιτροπές Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών. Το ΑΚΕΛ αναλαμβάνει τις Επιτροπές Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών, ενώ το ΔΗΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου.

Η νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου δημιουργεί διαφορετικές ισορροπίες και προμηνύει έντονες πολιτικές συγκρούσεις, καθώς αρκετά από τα ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα αφορούν μεταρρυθμίσεις με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, τα περισσότερα κόμματα συγκλίνουν στο ότι η επόμενη πενταετία θα κριθεί από την ικανότητα της Βουλής να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από το κόστος ζωής και τη στέγαση μέχρι το συνταξιοδοτικό, τη Δικαιοσύνη και το μεταναστευτικό.

Το πρώτο μεγάλο τεστ

Ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη Βουλή είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Το ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο τραπέζι των συζητήσεων, ωστόσο η ανάγκη λήψης αποφάσεων καθίσταται πλέον επιτακτική λόγω των δημογραφικών εξελίξεων και των πιέσεων που δέχεται το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα κόμματα αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην ηλικία αφυπηρέτησης, στις συντάξεις χαμηλοσυνταξιούχων, στις παροχές προς τους νέους εργαζομένους και στη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος.

Το συνταξιοδοτικό βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συζήτηση που προκάλεσε η πρόταση του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για αύξηση της κατώτατης σύνταξης στα 1.088 ευρώ. Την πρόταση είχε χαρακτηρίσει ως εφικτή η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την Κυβέρνηση.

Όπως πληροφορείται η «Σ», η Κυβέρνηση απορρίπτει το ενδεχόμενο αύξησης της τάξης του 125%, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η αντιπαράθεση αυτή προϊδεάζει για τις έντονες συγκρούσεις που αναμένεται να καταγραφούν στη Βουλή όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Η πρόκληση μιας ολόκληρης γενιάς

Το στεγαστικό αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Η συνεχής αύξηση των τιμών ακινήτων και ενοικίων, σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια των τελευταίων ετών, έχει καταστήσει την απόκτηση κατοικίας ιδιαίτερα δύσκολη για χιλιάδες νέους και νεαρά ζευγάρια.

Σχεδόν όλα τα κόμματα τοποθετούν το στεγαστικό ψηλά στις προτεραιότητές τους, ζητώντας μέτρα για αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας, κίνητρα για ανέγερση νέων μονάδων, αξιοποίηση κρατικής γης και καλύτερη ρύθμιση της αγοράς.

Το ζήτημα βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης μετά τη δημόσια σύγκλιση της Προέδρου της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, οι οποίοι ανέδειξαν το στεγαστικό ως μιαν από τις κοινές προτεραιότητές τους για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Η προσέγγιση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις τόσο για τις προτεινόμενες λύσεις όσο και για τις πιθανές συνεργασίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν στη νέα Βουλή γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Η Βουλή καλείται να εξετάσει σειρά προτάσεων που αφορούν τόσο την αγορά όσο και την ενοικίαση κατοικιών, ενώ δεν αποκλείεται να προωθηθούν νομοθετικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη στήριξη των νέων οικογενειών. Με δεδομένη την κοινωνική διάσταση του προβλήματος και το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, το στεγαστικό αναμένεται ν’ αποτελέσει ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και αναζήτησης συγκλίσεων κατά τη νέα κοινοβουλευτική θητεία.

Ακρίβεια και κόστος ζωής

Η ακρίβεια εξακολουθεί ν’ αποτελεί κυρίαρχη ανησυχία για τα νοικοκυριά και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη νέα Βουλή. Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, το κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών παραμένει υψηλό, επηρεάζοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα κλήθηκαν από τη «Σ» ν’ απαντήσουν πού επικεντρώνονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προσεγγίζουν το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Άλλα δίνουν έμφαση στη φορολογική ελάφρυνση και στη μείωση επιβαρύνσεων για τα νοικοκυριά, ενώ άλλα ζητούν ενίσχυση κοινωνικών παροχών και μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ν’ ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την ΑΤΑ, τους μισθούς, τη φορολογική μεταρρύθμιση και τα μέτρα στήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παρότι η μεγάλη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τέθηκε ήδη σε εφαρμογή, αρκετά ζητήματα παραμένουν ανοικτά. Οι νέοι δήμοι και οι επαρχιακοί Οργανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που αφορούν τη λειτουργικότητα, τη χρηματοδότηση και τη διοικητική τους οργάνωση.

Η νέα Βουλή αναμένεται να εξετάσει σειρά τροποποιητικών νομοσχεδίων και διορθωτικών παρεμβάσεων, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», οι παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τοπικών Αρχών, στη βελτίωση του διοικητικού και οικονομικού τους πλαισίου, καθώς και στην άρση κενών και δυσλειτουργιών που έχουν εντοπιστεί κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου μοντέλου. Οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες εκτιμάται ότι θ’ αποτελέσουν ένα από τα πρώτα σημαντικά ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί το νέο Κοινοβούλιο.

Το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών σε ζητήματα όπως οι αδειοδοτήσεις, οι υποδομές, η διαχείριση αποβλήτων και η εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη

Η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης εξακολουθεί ν’ αποτελεί βασική προτεραιότητα. Παρά τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες του χώρου.

Στη Βουλή αναμένεται να φθάσουν νέα νομοθετήματα που αφορούν τη λειτουργία των δικαστηρίων, τη βελτίωση διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμφωνούν ότι η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω, καθώς συνδέεται άμεσα με το κράτος δικαίου, την οικονομία και την αξιοπιστία των θεσμών.

Το ζήτημα που συνεχίζει να διχάζει

Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα πολιτικά θέματα. Παρότι οι αφίξεις παρουσιάζουν μειώσεις, η συζήτηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τις διαδικασίες ασύλου και τις επιστροφές αναμένεται να συνεχιστεί με ένταση.

Κόμματα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους ζητούν αυστηρότερες πολιτικές διαχείρισης, ενώ άλλες πολιτικές δυνάμεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην τήρηση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της σύνδεσής του με ζητήματα κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και δημοσιονομικού κόστους.

Ενέργεια και ηλεκτρισμός

Το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει ν’ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρά την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συζήτηση για το ενεργειακό μοντέλο της χώρας παραμένει ανοιχτή.

Στη νέα Βουλή αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των ΑΠΕ, τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ορισμένα κόμματα ζητούν παρεμβάσεις στην αγορά και φορολόγηση υπερκερδών, ενώ άλλα επικεντρώνονται στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και επιτάχυνσης ενεργειακών έργων.

Δημογραφικό και υπογεννητικότητα

Το δημογραφικό εξελίσσεται σταδιακά σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά ζητήματα για την Κύπρο. Η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζουν το ασφαλιστικό σύστημα, την αγορά εργασίας και τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας.

Ανάμεσα στις προτάσεις που προωθούνται είναι μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική που θα περιλαμβάνει στήριξη οικογενειών, στεγαστικές πολιτικές, κίνητρα τεκνοποίησης και μέτρα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Εκποιήσεις και προστασία δανειοληπτών

Ένα ακόμη ζήτημα που αναμένεται να επανέλθει δυναμικά είναι οι εκποιήσεις και η προστασία ευάλωτων δανειοληπτών. Παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για το κατά πόσον το υφιστάμενο πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τις κύριες κατοικίες και τις μικρές επιχειρήσεις.

Η νέα Βουλή αναμένεται να δεχθεί πιέσεις από οργανωμένα σύνολα για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Αναμφίβολα, η νέα Βουλή ξεκινά τη θητεία της με μια ιδιαίτερα απαιτητική ατζέντα που συνδυάζει κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές προκλήσεις. Το συνταξιοδοτικό, η στέγαση, η ακρίβεια, η δικαιοσύνη, το μεταναστευτικό και η ενέργεια συνθέτουν ένα σκηνικό συνεχών πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά και αναγκαίων συναινέσεων.

Το κατά πόσον τα κόμματα θα καταφέρουν να μετατρέψουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες θ’ αποτελέσει το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πρώτοι μήνες λειτουργίας του νέου νομοθετικού σώματος αναμένεται να δείξουν εάν μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη σύγκλιση για την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον της χώρας.

Δημοσιεύτηκε στη Σημερινή στις 14/06/2026