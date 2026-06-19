Το Τμήμα Δασών υπόγραψε στις 15 Ιουνίου 2026 σύμβαση με τον επιτυχόντα εργολάβο για την κατασκευή και τοποθέτηση 75 ραμπών απεγκλωβισμού ζώων σε τεχνητές λίμνες. Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ζώων που εγκλωβίζονται σε τεχνητές λίμνες της Κύπρου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Δασών την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου την αναλαμβάνουν οι ίδιοι, και είναι κάτι το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο μηνών.

Η δράση αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά εγκλωβισμού τόσο άγριων όσο και αδέσποτων ζώων σε τεχνητές λίμνες. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ζώα αδυνατούν να εξέλθουν από τις απότομες ή ολισθηρές όχθες, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται ή ακόμη και να πνίγονται.

Με την τοποθέτηση των 75 ραμπών δημιουργούνται ασφαλείς οδοί διαφυγής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των απωλειών ζώων και στην ενίσχυση της προστασίας της πανίδας και της βιοποικιλότητας του τόπου μας. Ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση η αξία του έργου ανέρχεται στις 17.000 ευρώ.

Το Τμήμα Δασών επισήμανε πως είναι μια πρακτική και στοχευμένη παρέμβαση που μετατρέπει τις τεχνητές λίμνες σε ασφαλέστερους χώρους για όλα τα ζώα που ενδέχεται να βρεθούν σε αυτές.

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