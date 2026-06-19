Τις λύσεις του γραπτού των Νέων Ελληνικών, δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας.

Το γραπτό κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας οι οποίοι ανέρχονται στους 5.139.

Στο πρώτο μέρος οι μαθητές κλήθηκαν να μελετήσουν κείμενο για τις ηθικές επικρίσεις και τη διαφήμιση. Στο Β’ Μέρος να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα» του Κώστα Μόντη, του «Αποχαιρετισμού» του Γιάννη Ρίτσου και ως αδίδακτο κείμενο περιλήφθηκε απόσπασμα του «Γρηγόρη Αυξεντίου» της Κλαίρης Αγγελίδου. Στο τελευταίο μέρος περιλήφθηκε απόσπασμα του λογοτεχνικού βιβλίου «Αστροφεγγιά» του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου.

Δείτε αυτούσιες τις λύσεις των Νέων Ελληνικών