Θλίψη προκαλεί η διπλή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, όπου δύο νεαρές γυναίκες ηλικίας 20 ετών έχασαν τη ζωή τους, παρά τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δύο άτυχες γυναίκες, καταγωγής Σομαλίας, διέμεναν και εργάζονταν νόμιμα στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, βρίσκονταν στην παραλία μαζί με φίλους τους, όταν τρεις γυναίκες της παρέας εισήλθαν στη θάλασσα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να παρασύρθηκαν από ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα κοντά στους κυματοθραύστες και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

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Πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να βοηθήσουν, καταφέρνοντας να διασώσουν τη μία από τις τρεις γυναίκες. Ωστόσο, οι άλλες δύο εξαφανίστηκαν στα νερά, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ». Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς, ναυαγοσώστες και ασθενοφόρα.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο 20χρονες εντοπίστηκαν αναίσθητες και ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Με το πρώτο σοκ να διαδέχεται η προσπάθεια κατανόησης του πώς σημειώθηκε η τραγωδία, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μεταξύ των ζητημάτων που αναμένεται να διερευνηθούν είναι κατά πόσο στην περιοχή επικρατούσαν επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα, εάν οι νεαρές γνώριζαν τις ιδιαιτερότητες του σημείου όπου κολυμπούσαν, καθώς και κατά πόσο υπήρχαν προειδοποιήσεις ή άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως συνέβαλαν στην τραγική εξέλιξη.

Παράλληλα, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τα πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί τους στην παραλία αλλά και από όσους έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δυστυχήματος.