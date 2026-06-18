Στο μικροσκόπιο των κατοχικών αρχών βρίσκεται μια υπόθεση «που άπτεται ζητημάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», με εμπλεκόμενη 39χρονη Ελληνοκύπρια.

Σύμφωνα με Τ/κ ΜΜΕ, η γυναίκα συνελήφθη πρόσφατα στο οδόφραγμα Περγάμους, όταν επιχείρησε να μεταβεί στα κατεχόμενα. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εναντίον της «ένταλμα σύλληψης».

Σημειώνουν ότι, η 39χρονη φέρεται να διατηρούσε σχέση με Τουρκοκύπριο, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την καταγγέλλουσα και κατοικούσε μαζί της στις κατεχόμενες περιοχές. Μετά τη λήξη της σχέσης, η Ελληνοκύπρια φέρεται να απέστειλε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης στη σύζυγο του άνδρα φωτογραφίες και βίντεο που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 στις κατοχικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην έκδοση «εντάλματος σύλληψης» εναντίον της. Ωστόσο, λόγω του ότι η 39χρονη δεν βρισκόταν στα κατεχόμενα, δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεσή του μέχρι τις 6 Ιουνίου 2026, όταν εντοπίστηκε κατά τη διέλευσή της από το οδόφραγμα.

Μετά τη σύλληψή της οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου», το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησης, προκειμένου να διερευνηθεί το περιεχόμενο της κινητής τηλεφωνικής της συσκευής και να συλλεχθούν τυχόν στοιχεία που σχετίζονται με την καταγγελία.

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