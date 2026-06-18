Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης έπειτα από τον εντοπισμό νεκρού άνδρα σε παραλία στο Κίτι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σορός εντοπίστηκε γύρω στις 9:30 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για την ταυτοποίηση του άνδρα και τη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου του.

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