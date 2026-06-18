Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σπαρτά στην κοινότητα Κισσόνεργας, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 15:13, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου και Υπαίθρου Πέγειας να ανταποκρίνονται άμεσα, αποστέλλοντας τρία πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή.

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Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:39, προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Από τη φωτιά καταστράφηκε περίπου ένα δεκάριο γης καλυμμένο με ξηρά χόρτα και σπαρτά.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ