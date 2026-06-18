Πυρκαγιά ξέσπασε στις 04:00 σήμερα τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένη οικία πλησίον του Λιμανιού Λάρνακας.

Για το περιστατικό ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:26.

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Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές μέρος του περιεχομένου της οικίας (έπιπλα και σωροί από άχρηστα υλικά).

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με την Αστυνομία.