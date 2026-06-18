Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε πρόχειρο υποστατικό, εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Τσερίου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:10.

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Την Πυροσβεστική υποστήριξε το Τμήμα Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ο Δήμος Λακατάμειας-Τσερίου με δύο εκσκαφείς.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια εντός του υποστατικού και ακολούθως επεκτάθηκε σε μεγάλους σωρούς ξύλων και άχρηστων υλικών, σε δύο ακινητοποιημένα οχήματα και σε έκταση από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στη γύρω περιοχή.