Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του περιφερειακού δρόμου Τσερίου, στη Λευκωσία.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβετικής, στο σημείο επιχειρούν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Λευκωσίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δασών, το οποίο συμμετέχει με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα, άγρια βλάστηση, σωρούς άχρηστων υλικών, καθώς και ένα πρόχειρο παράπηγμα κατασκευασμένο από τσίγκους.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε εντός του παραπήγματος και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στους σωρούς των άχρηστων υλικών, καθώς και στα ξηρά χόρτα και την άγρια βλάστηση της γύρω περιοχής.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη φωτιά:















Διαβάστε επίσης: Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΥΑΜ για παράνομους αλλοδαπούς στη Λάρνακα (pics)





