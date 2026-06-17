Αναφορικά με την υπόθεση απόπειρας φόνου στην Αγία Νάπα, ο 21χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.



Παράλληλα, συνελήφθη σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και ο 22χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.



Διαβάστε επίσης: Αγ. Νάπα: Μεταξύ Ισραηλινών και Κυπρίων η συμπλοκή - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι