Υπό διερεύνηση ως υπόθεση απόπειρας φόνου βρίσκεται επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων κατά τη διάρκεια καβγά έξω από νυχτερινό κέντρο στην Αγία Νάπα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή και έσπευσε στη σκηνή. Εκεί εντόπισε τέσσερα τραυματισμένα πρόσωπα, ενώ κατά τις εξετάσεις βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι ως τεκμήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμπλοκή ενεπλάκησαν δύο Ισραηλινοί τουρίστες και τρεις Κύπριοι, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

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Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο 22χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 41χρονος. Οι τρεις τελευταίοι φέρονται να υπέστησαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο ένας 22χρονος, που είναι Ισραηλινός τουρίστας, τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για νοσηλεία. Η κατάσταση του ενός 22χρονου, ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, κρίνεται σοβαρή. Ο 25χρονος και ο 41χρονος υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ νοσηλεύεται και ο δεύτερος 22χρονος με κακώσεις στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και εργαζόμενοι γειτονικού υποστατικού, οι οποίοι επιχείρησαν να παρέμβουν όταν αντιλήφθηκαν τη συμπλοκή και να ακινητοποιήσουν τον 21χρονο.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθησαν ένας 21χρονος και ο 22χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

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