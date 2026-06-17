Το κόστος διοργάνωσης ενός κυπριακού γάμου συνεχίζει να αυξάνεται το 2026, με τον μέσο προϋπολογισμό να προσεγγίζει ή ακόμη και να ξεπερνά τις €30.000, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αύξηση των τιμών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η εστίαση, η διακόσμηση και η ψυχαγωγία, έχει επηρεάσει σημαντικά το συνολικό κόστος μιας γαμήλιας τελετής, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές του ζευγαριού και τον αριθμό των καλεσμένων.

Τα βασικά έξοδα της τελετής

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, τα πρώτα έξοδα αφορούν την εκκλησιαστική ή πολιτική τελετή και τα απαραίτητα νομικά έγγραφα, με το κόστος να ξεκινά από €150.

Η ενοικίαση του χώρου δεξίωσης κυμαίνεται από €1.500 έως €10.000, ενώ το πακέτο μπουφέ και ποτών κοστίζει από €50 έως €150 ανά άτομο. Τα κεράσματα ή λουκούμια υπολογίζονται από €1 έως €3 ανά τεμάχιο.

Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού απορροφά η διακόσμηση και τα λουλούδια, με το κόστος να ξεκινά από €3.000 και να αυξάνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ζευγαριού. Η ψυχαγωγία, είτε μέσω DJ είτε με ζωντανή μουσική, αρχίζει από €1.000, ενώ η φωτογράφιση και βιντεογράφηση κυμαίνεται από €2.000 έως €5.500.

Οι επιπλέον υπηρεσίες που ανεβάζουν τον λογαριασμό

Πέρα από τα βασικά έξοδα, υπάρχουν και αρκετές πρόσθετες υπηρεσίες που αυξάνουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Ο υπεύθυνος εκδηλώσεων (wedding planner ή coordinator) χρεώνει από €600 έως €5.000 ή και περισσότερο, ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει. Τα πυροτεχνήματα και τα ειδικά εφέ κοστίζουν από €300 έως €2.000.

Οι βέρες κυμαίνονται από €300 έως €3.000, ενώ οι μπομπονιέρες στοιχίζουν από €1 έως €5 ανά τεμάχιο. Τα προσκλητήρια ξεκινούν από €100 και μπορούν να φτάσουν τα €800.

Σε περιπτώσεις όπου το open bar δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο δεξίωσης, το επιπλέον κόστος κυμαίνεται από €1.000 έως €2.500. Το αυτοκίνητο του γάμου κοστίζει από €150 έως €800.

Από €18.000 έως €70.000 το συνολικό κόστος

Με βάση όλα τα επιμέρους έξοδα, η έρευνα καταγράφει τρεις βασικές κατηγορίες προϋπολογισμού για γάμους με 180 έως 250 καλεσμένους:



- Οικονομικό πακέτο: από €18.000 έως €25.000.

- Μεσαίο πακέτο: από €28.000 έως €40.000.

- Ακριβό πακέτο: από €45.000 έως €70.000.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο μέσος κυπριακός γάμος πλέον αγγίζει ή ξεπερνά τις €30.000, ανάλογα με τις επιλογές του ζευγαριού.

Το κόστος για τη νύφη

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα προσωπικά έξοδα της νύφης.

Το νυφικό κοστίζει από €800 έως €3.000, ενώ τα παπούτσια και τα αξεσουάρ κυμαίνονται από €100 έως €1.000. Για μαλλιά και μακιγιάζ απαιτούνται από €200 έως €500, ενώ η νυφική περιποίηση κοστίζει από €50 έως €300.

Συνολικά, το κόστος για τη νύφη υπολογίζεται μεταξύ €1.300 και €5.000.

Το κόστος για τον γαμπρό

Αντίστοιχα, και ο γαμπρός καλείται να καλύψει σημαντικά έξοδα.

Το κοστούμι κοστίζει από €300 έως €2.500, τα παπούτσια από €80 έως €1.000 και τα αξεσουάρ, όπως γραβάτα, παπιγιόν και ζώνη, από €50 έως €1.000. Η γαμπριάτικη περιποίηση κυμαίνεται από €20 έως €80.

Το συνολικό κόστος για τον γαμπρό διαμορφώνεται από €500 έως €4.000.

Γαμήλιο ταξίδι και bachelor parties

Στον συνολικό προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το ταξίδι του μέλιτος, το οποίο μπορεί να κοστίσει από €1.000 έως €5.000 ή και περισσότερο, ανάλογα με τον προορισμό και τη διάρκεια.

Παράλληλα, σημαντικό κόστος συνεπάγονται και οι προγαμιαίες εκδηλώσεις, όπως τα bachelor και hen parties. Για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Αθήνα για τέσσερα άτομα, η διαμονή δύο βραδιών κοστίζει από €300 έως €600, τα μεταφορικά από €150 έως €500, ενώ φαγητό και ποτά κυμαίνονται από €250 έως €700. Τα δώρα προσθέτουν επιπλέον €100 έως €250.

Έτσι, το συνολικό κόστος ενός bachelor ή hen party στην Αθήνα για τέσσερα άτομα διαμορφώνεται ως εξής:

Οικονομικό πακέτο: €700 – €1.200.

Μεσαίο πακέτο: €1.200 – €1.700.

Ακριβό πακέτο: €1.700 – €2.500.



Διαφοροποιήσεις ανά επαρχία και επιλογές

Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με την επαρχία, τον αριθμό των καλεσμένων, την εποχή του χρόνου και το επίπεδο των υπηρεσιών που θα επιλέξει κάθε ζευγάρι.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, ένα είναι βέβαιο. Η διοργάνωση ενός παραδοσιακού κυπριακού γάμου αποτελεί πλέον μια σημαντική οικονομική επένδυση, με το τελικό κόστος να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.







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