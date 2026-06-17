Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω νομοσχεδίου και νέων κανονισμών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Ιουλίου. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία αδειοδότησης, τα τέλη, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, αλλά και τεχνικές προδιαγραφές όπως ο ρυθμός διύλισης του νερού.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος των τροποποιήσεων είναι η αποσαφήνιση υφιστάμενων διατάξεων, η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και επιθεώρησης, η επικαιροποίηση τεχνικών απαιτήσεων και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία και εποπτεία των κολυμβητικών δεξαμενών, χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο ασφάλειας των λουομένων και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο, η άδεια λειτουργίας πισίνας θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα ανανεώνεται ανά τριετία. Παράλληλα, επανακαθορίζεται ο όρος «κολυμβητική δεξαμενή», ώστε να καλύπτει δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή υποβληθεί αίτηση για πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής πριν από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας.

Για τη λειτουργία μιας κολυμβητικής δεξαμενής θα απαιτείται, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικό καταλληλότητας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Την ευθύνη για τη διαχείριση και ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης θα φέρει ο διαχειριστής, ενώ σε περίπτωση που η θέση αυτή κενωθεί, θα πρέπει να οριστεί νέος διαχειριστής εντός δύο μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια λειτουργίας θα αναστέλλεται αυτομάτως.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για λόγους δημόσιας υγείας, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων Υγειονομικών Υπηρεσιών ή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, εάν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις παύσουν να ισχύουν, η λειτουργία της πισίνας θα αναστέλλεται μέχρι την ανανέωσή τους και την επιβεβαίωση συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή.

Σε ό,τι αφορά τα τέλη, η έκδοση άδειας λειτουργίας καθορίζεται στα 100 ευρώ, η ανανέωσή της στα 50 ευρώ, ενώ η επανέκδοση άδειας μετά από ανάκληση ή τροποποιήσεις θα κοστίζει 85 ευρώ. Η έκδοση βεβαίωσης από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων θα κοστίζει 70 ευρώ για κάθε περίπτωση.

Οι νέοι κανονισμοί εισάγουν επίσης τον ορισμό της «αθλητικής κολυμβητικής δεξαμενής», η οποία αφορά δημόσιες πισίνες που χρησιμοποιούνται κυρίως για αγώνες, προπονήσεις, εκπαίδευση αθλητών ή εκμάθηση κολύμβησης, συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητηρίων σχολών και γυμναστηρίων.

Ιδιαίτερη πρόνοια περιλαμβάνεται για τις κολυμβητικές δεξαμενές που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, όπου θα μπορεί να υπηρετεί ένας μόνο επόπτης ασφάλειας ανά πισίνα, νοουμένου ότι όλοι οι προπονητές που βρίσκονται στον χώρο κατά τις ώρες λειτουργίας διαθέτουν αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής.

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