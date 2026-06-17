Υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, με θύμα έναν 31χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8:30π.μ. την Τετάρτη, 30χρονος επισκέφθηκε την κατοικία του 31χρονου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό.

Ο 31χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εκτός κινδύνου.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι εξετάσεις για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι ο 30χρονος φερόμενος δράστης αναζητείται από τις Αρχές.



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