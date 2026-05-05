Αναστάτωση προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες το εγκαταλελειμμένο χωριό Τρόζενα, στα όρια των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, φέρεται να έχει αγοραστεί από Ισραηλινούς, οι οποίοι μάλιστα απαγορεύουν την πρόσβαση σε επισκέπτες.

Ωστόσο, τους ισχυρισμούς αυτούς διέψευσε κατηγορηματικά ο κοινοτάρχης Άρσους Βάσας, Τρόζενας, Γιαννάκης Γιαννάκη, μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

Όπως ξεκαθάρισε, δεν έχει απαγορευτεί η είσοδος σε κανέναν, ενώ δεν υπάρχουν ούτε φρουροί στην περιοχή. «Η γη δεν έχει αγοραστεί εξ ολοκλήρου από Εβραίους και δεν απαγορεύεται σε κανέναν η πρόσβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως αν υπήρξε οποιοδήποτε περιστατικό, ενδέχεται να σχετίζεται με εργοτάξιο και να οφείλεται σε παρεξήγηση.

Σε ό,τι αφορά την επένδυση, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων έχει αγοράσει μέρος των ακινήτων, διευκρινίζοντας όμως ότι πρόκειται για περίπου 70%–80% των υφιστάμενων κτισμάτων και όχι για ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι πρόκειται να κατεδαφιστεί η εκκλησία του χωριού, τονίζοντας ότι όχι μόνο δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά πρόσφατα τελέστηκε και λειτουργία, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του χώρου.

Ο κοινοτάρχης υπογράμμισε ότι η επένδυση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή, η οποία παραμένει εγκαταλελειμμένη εδώ και δεκαετίες, εκτιμώντας ότι θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει τον τουρισμό.

Την ίδια ώρα, κάλεσε όσους διακινούν τις συγκεκριμένες καταγγελίες να προσκομίσουν στοιχεία, προκειμένου να διερευνηθούν, ενώ δεν απέκλεισε πίσω από τις αναρτήσεις να κρύβεται είτε παραπληροφόρηση είτε σκοπιμότητα.

Σημειώνεται ότι η Τρόζενα εγκαταλείφθηκε πλήρως από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με τον κοινοτάρχη να αποδίδει την ερήμωση και στην έλλειψη βασικών υποδομών, όπως ηλεκτρισμός και οδικό δίκτυο, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν αναπτύχθηκαν ποτέ επαρκώς στο χωριό.



Διαβάστε επίσης: Κ.Σ Άρσους: Ανυπόστατες και συκοφαντικές οι αναρτήσεις για αγορά της Τρόζενας