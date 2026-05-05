Σημαντική αύξηση στα ενοίκια καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο, σύμφωνα με νέα ανάλυση δεδομένων που αποτυπώνει το αυξανόμενο βάρος της στέγασης σε σχέση με τους κατώτατους μισθούς. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος ξεπερνά πλέον κατά πολύ το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλόμισθων εργαζομένων.

Με βάση στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων, το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα έως δύο υπνοδωματίων είναι κατά μέσο όρο 218 ευρώ υψηλότερο από τον εθνικό κατώτατο μισθό στην Ευρώπη. Σε ορισμένες πόλεις η απόκλιση είναι ακόμη πιο έντονη, ξεπερνώντας τα 700 ευρώ.

Η Λευκωσία εμφανίζει επίσης σημαντική πίεση, με το κόστος ενοικίου να υπερβαίνει τον κατώτατο μισθό κατά 164 ευρώ και να αντιστοιχεί περίπου στο 85% του χαμηλότερου μισθού. Τα δεδομένα βασίζονται σε στατιστικές της Eurostat, προσαρμοσμένες στα επίπεδα τιμών του 2026 μέσω του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή.

Βαριά επιβάρυνση για νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις πρωτεύουσες. Σύμφωνα με το ETUC, όταν εξετάζεται συνολικά η αγορά κατοικίας σε κάθε χώρα, το μέσο ενοίκιο αντιστοιχεί περίπου στο 42% του κατώτατου μισθού.

Σε πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία και η Ολλανδία, οι χαμηλόμισθοι δαπανούν πάνω από το μισό του εισοδήματός τους μόνο για ενοίκιο, ενώ σε πολλές άλλες χώρες το ποσοστό ξεπερνά το ένα τρίτο.

Στην Κύπρο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 42,4%, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης.

Προτάσεις και σειρά μέτρωνγια την κρίση στέγασης

Το ζήτημα της προσιτής κατοικίας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει σχετική σύσταση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσιτής Στέγασης.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ζητά μια σειρά μέτρων, όπως ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας για τον κατώτατο μισθό, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συνυπολογισμό του κόστους στέγασης στον καθορισμό των μισθών. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις στον έλεγχο των ενοικίων, προστασία των ενοικιαστών από αυξήσεις και εξώσεις, καθώς και αύξηση των επενδύσεων σε κοινωνική κατοικία.

Η Γενική Γραμματέας της ETUC υπογράμμισε ότι το υψηλό κόστος στέγασης σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς εντείνει τον κίνδυνο φτώχειας, σημειώνοντας πως απαιτούνται άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και τη σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας μέσω ελέγχου των ενοικίων και αύξησης των μισθών.