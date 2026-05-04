Αρχίζουν να γίνονται από σήμερα δεκτές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://kedipes.com.cy/σχέδιο-ενοίκιο-έναντι-δόσης-mtr/ και υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σε έντυπη μορφή αιτήσεις υπάρχουν και στα γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, που βρίσκονται στη Γρηγόρη Αυξεντίου 7, στη Λευκωσία, τη Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, στη Λεμεσός, Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, στη Λάρνακα, Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, στην Πάφο και Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, στο Παραλίμνι.

Πηγή: ΚΥΠΕ