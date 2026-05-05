Την έντονη καταδίκη του για τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, καθώς και προς τον λαό της χώρας.

Όπως υπογράμμισε, η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των εταίρων της στην περιοχή, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η ασφάλεια της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική σημασία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.





I strongly condemn the missile and drone attacks against the UAE. I express my full solidarity with @MohamedBinZayed and the people of the UAE. Cyprus stands firmly with the UAE and our regional partners, committed to de-escalation, full respect of international law and the… — NikosChristodoulides (@Christodulides) May 5, 2026

