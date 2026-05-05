Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (4/5), όταν αλλοδαπός σε έξαλλη κατάσταση, προκαλούσε ζημιές στην είσοδο πολυκαταστήματος στη Λήδρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλος της Δύναμης έσπευσε στο σημείο και αναγνώρισε τον δράστη μέσα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Κατά την προσέγγιση του αστυνομικού και την προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του, ο άνδρας αντέδρασε έντονα, πήρε μια βάση κώνου και απείλησε ότι θα τον χτυπήσει.

Ο αστυνομικός κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και του πέρασε χειροπέδες για αυτόφωρο αδίκημα.

*Φωτογραφία από AI