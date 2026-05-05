Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε όχημα στην Πάφο, που ανήκει σε 31χρονο.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1.15 μετά τα μεσάνυκτα στο αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της για εξετάσεις.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος και στη μηχανή του οχήματος.

Η σκηνή αποκλείστηκε, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί, από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.