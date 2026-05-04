Ο Σύνδεσμος «Η Φωνή των κτηνοτρόφων», τον οποίο δημιούργησαν την περασμένη εβδομάδα κτηνοτρόφοι και κρεοπώλες που διαμαρτύρονται για τις μαζικές θανατώσεις ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, θα συνέλθει αύριο, Τρίτη για να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του, εάν εντός της ημέρας δεν έχει ανταπόκριση στο αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος του συνδέσμου, Στέλλα Πέτρου.

Σε ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος την περασμένη Τετάρτη, κοινοποίησε την πρόθεση των μελών του να ζητήσουν «άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να τεθούν ενώπιόν του τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ η κ. Πέτρου, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση και πρόσθεσε ότι τα μέλη του συνδέσμου, που αριθμούν περίπου 200, όπως είπε, θα συνεδριάσουν αύριο για να εξετάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, εάν δεν οριστεί ημερομηνία συνάντησης.

Η κ. Πέτρου αναφέρθηκε και σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του συνδέσμου το περασμένο Σάββατο με τον Σταύρο Μαλά, Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικού Τομέα και Προέδρου του Ινστιτούτου Κύπρου. Η αντιπροσωπεία έλαβε ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, αλλά και με τον σχεδιασμό για αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου μετά την εξάλειψη του ιού.

Τα μέλη του συνδέσμου, όπως έχουν ήδη ανακοινώσει, στοχεύουν σε «εφαρμογή στρατηγικής επείγοντος εμβολιασμού, όπου είναι επιστημονικά εφικτό, αντί της άμεσης θανάτωσης όλων των ζώων». Επίσης, ζητούν «την καθιέρωση υποχρεωτικού δεύτερου εργαστηριακού ελέγχου πριν από οποιαδήποτε απόφαση θανάτωσης, καθώς και τη δυνατότητα ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων», αλλά και «εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απομόνωσης αντί της καθολικής θανάτωσης ολόκληρων κοπαδιών, όπου αυτό είναι δυνατό».

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον κ. Μαλά, όπως δήλωσε η κ. Πέτρου στο ΚΥΠΕ, ενημερώθηκαν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εκτροπής από τα μέτρα που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα διαχείρισης, τα οποία εφαρμόζονται ήδη. Για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, η κ. Πέτρου σημείωσε ότι είναι κάτι που τοποθετείται σε πολύ μεταγενέστερο χρονικό ορίζοντα και ότι στο παρόν στάδιο τα μέλη του συνδέσμου εστιάζουν στο θέμα της θανάτωσης κοπαδιών, αλλά και στο θέμα των αποζημιώσεων, αναφέροντας ότι αρκετοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω του αριθμού των αποδεικτικών που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τη Δευτέρα το πρωί, δεν έχουν προκύψει θετικά αποτελέσματα για νέα κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες, πέραν των 110 που ανακοινώθηκαν το περασμένο Σάββατο, μετά τα δύο νέα κρούσματα σε μονάδες αιγοπροβάτων στην Αθηένου.

Πηγή: ΚΥΠΕ