Από την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, έχει διαφανεί ότι το επίπεδο διασποράς του ιού, σχετίζεται και με την παράνομη διακίνηση ζώων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, ανέφερε ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, τόνισε ότι υπάρχει αριθμός επηρεαζομένων που είτε αντιδρούν, είτε προβάλλουν αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν το έργο της Υπηρεσίας.

Ο Πίπης επανέλαβε ότι η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτοί που αντιδρούν θα αντιληφθούν την σοβαρότητα της κατάστασης, αφού οι συνέπειες είναι πολύ δυσμενείς για την οικονομία και την κτηνοτροφία.

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή, ο εκπρόσωπος της Ομάδας "Φωνή των Κτηνοτρόφων", Χριστόδουλος Χριστοδούλου, είπε ότι αναμένουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποδεχθεί συνάντηση μαζί τους και να δώσει λύσεις, ώστε να μην προχωρήσουν σε μέτρα.

Έκαμε λόγο για τέχνασμα της Ευρώπης, επαναλαμβάνοντας την αξίωση για αναστολή των θανατώσεων ζώων.

Ερωτηθείς εάν τελικά θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές, ο κύριος Χριστοδούλου ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι «δεν μπορεί να ζητείται από κάποιους να συνεργαστούν, όταν τους έχουν στήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα».

