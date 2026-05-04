Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε κατάστημα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8.30π.μ. σήμερα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε κατάστημα στην Πάφο, ιδιοκτησία 40χρονου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, την οποία απέκλεισαν για εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά έγινε αντιληπτή από περίοικο, γύρω στις 2π.μ., ο οποίος την κατέσβησε με τη χρήση λαστίχου, χωρίς να ενημερώσει την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη, την τοιχοποιία και τον εξοπλισμό του καταστήματος.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

*Φωτογραφία από AI